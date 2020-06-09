"Мы и есть представители отдельных районов Донбасса", - журналисты Казанский и Гармаш рассказали о своей роли в Минском процессе

9 июня, 2020, 18:15

По словам новых членов политической подгруппы ТКГ - журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша - они будут представлять Донбасс в Минске и добиваться от России полного выполнения Минских соглашений

Об этом журналисты-переселенцы из временно оккупированных территории Денис Казанский и Сергей Гармаш рассказали во включении в программу "Содержательно с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV.

"Наше участие прежде всего должно показать, что есть другой Донбасс. Не весь Донбасс поддерживает "ДНР", "ЛНР". Я не спорю, что у них есть поддержка, есть люди, которые их поддерживают. Но не весь Донбасс. Мы так же сами граждане, такие же жители Донецка, Луганска - мы имеем право решать судьбу нашего региона. Они заставили оттуда выехать - репрессиями, преследованиями. Сейчас они говорят, что мы не имеем права представлять тот регион. А почему мы не имеем права? Потому что они угрожают нам убить, посадить на подвалы, пытать?" - хаявив Денис Казанский.

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Он отметил, что для того, чтобы утверждать, что проукраинские переселенцы являются представителями меньшинства, надо провести какие-то честные исследования, честный референдум.

"На самом деле мы встретились с министром Резниковым и сначала поговорили о нашем видении будущего Донбасса, процесса реинтеграции, каковы наши взгляды на это. Когда мы пришли к выводу, что наши взгляды совпадают. Эти красные линии, которые обозначила власть, я с ними согласен. Когда наши позиции совпали, министр предложил мне войти в эту группу. Это не должность. это так сказать "общественная нагрузка". Я выполняю эту нагрузку, ведь много пишу об этом, отслеживаю. И было бы неправильно, если бы я сейчас отказался. Если я уже отстаиваю определенные ценности, поэтому я должен делать это и дальше", - наконец отметил журналист.



Его коллега по ТКГ, журналист и главред издания "Остров" Сергей Гармаш отметил, что они являются членами политической подгруппы ТКГ.

"Мы не являемся членами ТКГ. ТКГ членами являются Кучма, представитель ОБСЕ и посол России", - уточнил Гармаш.

Он заявил, что будет отслеживать результаты сегодняшнего заседания подгруппы.

"Наши главные роли были сегодня. Сегодня это был шок и для России, и для ОБСЕ, я так понял. Где-то за полчаса до заседания им сообщили, что мы добавлены в состав делегации. С сегодняшнего дня в Минском процессе началась новая реальность", - рассказал журналист, объяснив, что россияне начали трактовать появление в делегации украинев, как выполнение Украиной договоренностей Ермака о Консультативном совете и отметил, что это не так.

"Позиция украинской делегации очень четкая. Выборы лишь после закрытия границ и после того, как перестают стрелять. Никаких продаж суверенитета мы вести не будем. Мы - это выполнение четких Минских договоренностей. Мы и есть те представители отдельных районов. Мы легитимные представители, с которыми Украина будет обсуждать и консультироваться по вопросам будущего Донбасса", - отметил переселенец.

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