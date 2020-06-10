"Мы глубоко просели": Шмыгаль назвал возможные сроки восстановления экономики
10 июня, 2020, 09:17
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина находится в экономическом кризисе
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
"Мы глубоко просели. Мы сейчас находимся на этапе восстановления и здесь вопрос, как быстро мы восстановимся. Или будет ли это во втором квартале, или мы выйдем на рост в третьем квартале этого года. Поэтому тяжелый период продолжается, непростые времена, возможно, еще впереди", - заявил он.
Шмыгаль считает, что Украина находится в сбалансированных условиях кредитно-денежной политики.
"Мы ищем, ввели и продолжаем вводить механизмы поддержки малого и микробизнеса, который создает большое количество рабочих мест... Уверен, что мы этот период пройдем. Не просто, но мы понимаем, как двигаться", - добавил он.
- Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by.