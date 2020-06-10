"Этим занимался Янукович": Порошенко во ОГПУ обвинил Зеленского в преследованиях оппозиции
Об этом сказал пятый президент Петр Порошенко под зданием Офиса генпрокурора.
"Только что в Государственном Бюро расследований человек, который не представился, абсолютно незаконно сделал попытку объявить мне подозрение. По делу, которое генеральный прокурор Рябошапка назвал "юридическим трэшем". Оно связано с реализацией конституционных полномочий президента по назначению заместителя главы Службы внешней разведки" , - сказал он.
Порошенко добавил, что после экспертиз подтвердилось, что он действовал в полном соответствии с Конституцией.
"Полномочия президента определены Конституцией, там четко указано, что президент обязан назначать руководство военных формирований, к которому относится, в частности, Служба внешней разведки", - сказал пятый президент.
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Он отметил, что вручить подозрение ему должна Венедиктова.
"Они сами себя загнали в угол - попытку предъявить подозрение президенту и действующему народному депутату должен делать исключительно Генеральный прокурор. Мы приехали в ГПУ, чтобы продемонстрировать: мы их не боимся! Мы приехали сюда, чтобы сказать им в глаза, что они нарушают законодательство, пытаются установить в Украине авторитарный режим", - сказал Порошенко.
Он добавил, что то, что сейчас происходит, ничего общего с верховенством права, демократией или расследованием преступлений не имеет.
"Это двойные стандарты, преследование оппозиции и упрек против лидера оппозиции. Этим, как мы помним, занимался Виктор Янукович. Владимир Александрович, я очень сожалею, что вы даете незаконные указания генеральному прокурору, "на 300% вашему человеку", выполнять преступные приказы. Спросите у Януковича, чем такое заканчивается, и своевременно остановитесь", - подытожил Порошенко.
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