"Этим занимался Янукович": Порошенко во ОГПУ обвинил Зеленского в преследованиях оппозиции

10 июня, 2020, 13:30

Об этом сказал пятый президент Петр Порошенко под зданием Офиса генпрокурора.

"Только что в Государственном Бюро расследований человек, который не представился, абсолютно незаконно сделал попытку объявить мне подозрение. По делу, которое генеральный прокурор Рябошапка назвал "юридическим трэшем". Оно связано с реализацией конституционных полномочий президента по назначению заместителя главы Службы внешней разведки" , - сказал он.

Порошенко добавил, что после экспертиз подтвердилось, что он действовал в полном соответствии с Конституцией.

"Полномочия президента определены Конституцией, там четко указано, что президент обязан назначать руководство военных формирований, к которому относится, в частности, Служба внешней разведки", - сказал пятый президент.

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Он отметил, что вручить подозрение ему должна Венедиктова.