Присоединение Виноградовского района к Береговскому на Закарпатье - это не попытка создать нацрайон для венгров, - Кулеба

10 июня, 2020, 16:44

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал фейками обвинения в создании нацрайона для венгров в Закарпатье и заявил, что придерживался интересов Украины на встрече с министром Сийярто в Венгрии

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Facebook.

Министр Кулеба заявил, что есть три фейка о Береговском районе на Закарпатье.

Первым фейком он назвал "создание Береговского района в угоду интересам Венгрии". Кулеба объяснил, что это фейк, ведь Береговский район уже существует.

Напомним, в рамках админ реформы "укрупнение районов" на Закарпатье планировали создать 4 новых районы, вместо 13 существующих, однако сейчас речь идет о 5 и пятый из них - Береговский, который включит в себя также Виноградовский.

"Речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы. Решение о присоединении этого района принимало не МИДом, но мы поддерживаем административно-территориальную реформу, действительно европейской и прогрессивной", - пояснил Кулеба.

Вторым фейком он назвал обязательства им от имени Украины создать Береговский район во время пребывания в Венгрии.

"Никакие такие обязательства во время моего визита в Будапешт я не брал. МИД выступает за защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины ", - прокомментировал он.

Третьим фейком Кулеба назвал "слив украинских интересов дипломатами в Венгрии".

Он заявил, что нормализация отношений с Венгрией "отвечает стратегическим интересам Украины".

"Мы в МИД ищем компромиссы в украинско-венгерских отношениях, однако никогда не предадим наши интересы, не перейдем "красные линии", которые бы вредили суверенитету и территориальной целостности Украины. Кстати, на одной из них мы твердо стоим, и я об этом неоднократно говорил публично: мы отклоняем требования дополнительно менять закон об образовании ", - добавил министр.

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