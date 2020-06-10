Присоединение Виноградовского района к Береговскому на Закарпатье - это не попытка создать нацрайон для венгров, - Кулеба
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Facebook.
Министр Кулеба заявил, что есть три фейка о Береговском районе на Закарпатье.
Первым фейком он назвал "создание Береговского района в угоду интересам Венгрии". Кулеба объяснил, что это фейк, ведь Береговский район уже существует.
Напомним, в рамках админ реформы "укрупнение районов" на Закарпатье планировали создать 4 новых районы, вместо 13 существующих, однако сейчас речь идет о 5 и пятый из них - Береговский, который включит в себя также Виноградовский.
"Речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы. Решение о присоединении этого района принимало не МИДом, но мы поддерживаем административно-территориальную реформу, действительно европейской и прогрессивной", - пояснил Кулеба.
Вторым фейком он назвал обязательства им от имени Украины создать Береговский район во время пребывания в Венгрии.
"Никакие такие обязательства во время моего визита в Будапешт я не брал. МИД выступает за защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины ", - прокомментировал он.
Третьим фейком Кулеба назвал "слив украинских интересов дипломатами в Венгрии".
Он заявил, что нормализация отношений с Венгрией "отвечает стратегическим интересам Украины".
"Мы в МИД ищем компромиссы в украинско-венгерских отношениях, однако никогда не предадим наши интересы, не перейдем "красные линии", которые бы вредили суверенитету и территориальной целостности Украины. Кстати, на одной из них мы твердо стоим, и я об этом неоднократно говорил публично: мы отклоняем требования дополнительно менять закон об образовании ", - добавил министр.
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