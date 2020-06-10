Правительство обязало Нафтогаз направить в бюджет 95% чистой прибыли

10 июня, 2020, 16:40

Кабинет Министров утвердил новую схему распределения чистой прибыли НАК "Нафтогаз", согласно которой по итогам 2019 года компания должна направить в бюджет 48,1 млрд грн - это 95% прибыли

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

Еще 2,5 млрд грн (5%) направят в резервный капитал компании.

Кабмин также признал работу наблюдательного совета и правления НАК в 2019 году удовлетворительной, утвердил годовой и финансовый отчеты "Нафтогаза" за прошлый год.