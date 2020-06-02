Нафтогаз впятеро сократил прибыль за первый квартал

2 июня, 2020, 15:59

НАК "Нафтогаз Украины" за январь-март 2020 года получил 3,2 млрд грн прибыли - это почти в пять раз меньше, чем год назад - 16 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза .

"Консолидированная чистая прибыль Группы Нафтогаз за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 г., составила 3,2 млрд грн", - говорится в сообщении.

За указанный период компания добыла 3,9 млрд кубометров и реализовала 6,3 млрд кубометров природного газа, получила 10,9 млрд грн чистого дохода от операционной деятельности.

Свободный денежный поток был отрицательным и составил минус 16,9 млрд грн с учетом 23,2 млрд грн инвестиций в облигации внутреннего государственного займа со сроком погашения в июне 2020 года.

Общая сумма налогов, уплаченных в государственный бюджет, составила 24,1 млрд грн.

Компания отметила, что 1 января 2020 г. прекратились текущие обязательства Нафтогаза по управлению газотранспортной системой.

"Кризис, вызванный Covid-19, и макроэкономическая среда с резким падением цен на газ в этом квартале ставят нас в сложные условия. Движение денежных средств от операционной деятельности в первом квартале составило 10,9 млрд грн против 28,0 млрд грн за аналогичный период прошлого года, без учета прекращенной деятельности. На результаты значительно повлияло падение цен и спроса на газ. Мы сокращаем расходы и придерживаемся дисциплины в управлении капиталом. Наше финансовое состояние стабильное с долей обязательств на уровне 12,4% ", - сказал финансовый директор группы Нафтогаз Петер ван дрели.