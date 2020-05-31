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Espreso.tvМирВ Польше носить маски на улице больше не обязательно

В Польше носить маски на улице больше не обязательно


фото: notesfrompoland.com
В Республике Польша начался очередной этап смягчения ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19. В частности, с субботы, 30 мая 2020 года, в Польше отменена обязанность одевание масок на улице

Подробности со ссылкой на Польское радио рассказывает Еспресо.TV .

По словам премьера Матеуша Моравецкий, будет действовать один общий принцип: в общедоступном пространстве, если это возможно, необходимо хранить 2-метровую дистанцию до других людей.

"Это правило распространяется на пространство под открытым небом и на запертые помещения, где можно будет безопасно сохранять дистанцию, если для этого будут соответствующие условия", - отметил он.

Моравецький объяснил, что когда два человека будут идти близко друг к другу, то для таких случаев ношение масок рекомендуется и в дальнейшем. Рта и носа не надо будет закрывать в ресторанах и барах, когда клиенты уже займут места за своими столиками. В магазинах, средствах общественного транспорта и религиозных сооружениях маски и в дальнейшем будут обязательными.

Министр здоровья Польши Лукаш Шумовский в свою очередь добавил, что на подавляющем большинстве польской территории эпидемия уже идет на спад. Поэтому, по его убеждению, можно уже отказаться от одевание масок на улице.

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