Нападение на активиста Стерненко: прокуратура закрыла производство против погибшего подозреваемого, - адвокат

Об этом сообщил адвокат Станислав Свириденко в комментарии "Украинской правде".

Производство в отношении Кузнецова закрыто в связи с его смертью. Такое решение было принято 10 июня.

Ему, а также второму возможному нападающему, ранее объявили подозрение в хулиганстве.

Защита погибшего узнала о закрытии производства 10 июня во время заседания суда, в котором она оспаривает подозрение для Кузнецова.

Адвокат говорит, что защита Кузнецова будет оспаривать и постановление о закрытии дела, ведь их не устраивает формулировка - "в связи со смертью". Защита считает, что производство должно быть закрыто за отсутствием события или состава преступления.

Издание обратилось за комментарием в Офис генпрокурора и СБУ, однако официального ответа пока не получило.

Также издание обратилось за комментарием к адвокату Сергея Стерненко. Он сказал, что не видел постановления о прекращении производства, и не стал комментировать информацию об этом.

Напомним, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на Стерненко, объявили подозрение .

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