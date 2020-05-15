Третье нападение на активиста Стерненко: в деле объявили подозрение двум фигурантам, один из которых уже мертв, - СМИ
15 мая, 2020, 13:33
Двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на активиста Сергея Стерненко, объявили подозрение
Об этом сообщает УП со ссылкой на свои источники.
Подозрение объявлена Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову. Последний во время стычки погиб от ранений, нанесенных Стерненко. Исайкул сейчас находится за границей.
- СБУ не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможном вручения Стерненко подозрения.
- Активиста и экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко вызвали в СБУ.
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