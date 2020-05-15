Третье нападение на активиста Стерненко: в деле объявили подозрение двум фигурантам, один из которых уже мертв, - СМИ

15 мая, 2020, 13:33

Двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на активиста Сергея Стерненко, объявили подозрение

Об этом сообщает УП со ссылкой на свои источники.

Подозрение объявлена Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову. Последний во время стычки погиб от ранений, нанесенных Стерненко. Исайкул сейчас находится за границей.