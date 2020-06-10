На Закарпатье из-за вспышки коронавируса закрыли село
10 июня, 2020, 20:53
В Свалявском районе на Закарпатье ограничили въезд и выезд в одно из сел из-за вспышки COVID-19
Об этом сообщил глава села Иван Станкович, передает Общественное .
На Закарпатье из-за вспышки COVID-19 ограничили въезд и выезд в село Стройное.
"Блокпосты устанавливают сегодня в селе Стройное в Свалявском районе. Там подтвердили 4 случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечают, на въезде будут дезинфицировать машины, а людям измерять температуру.
- Напомним, на Волыни на ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика", произошла вспышка коронавируса , там зафиксировано 48 случаев заражения среди работников
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