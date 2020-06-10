На Буковине произошла стрельба при задержании рецидивиста: ранены двое полицейских и злоумышленник

10 июня, 2020, 11:40

В ночь с 9 на 10 июня полиция устроила засаду на рецидивста, когда узнала о намерении того совершить ограбление. Злоумышленник отстреливался и ранил двух спецназовцев, однако и сам получил пулю

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители получили информацию о том, что готовится разбойное нападение на частный дом. Она подтвердилась. Выяснилось, что грабеж готовит 36-летний гражданин другой страны, который в 2010 году был приговорен к 11 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и разбойного нападения.

По информации правоохранителей, мужчина мог быть вооружен, поэтому для его задержания привлекли спецподразделение КОРД. В доме устроили засаду.

Ночью, с 9 на 10 июня, нападающий проник в дом через окно подвального помещения. Когда он услышал фразу "Работает полиция", сразу попытался скрыться и начал стрелять в сторону спецназовцев, в результате чего двое из них получили огнестрельные ранения головы и голени. Полицейские также применили оружие. Правонарушителя ранили в бедро. Их всех госпитализировали.