На Буковине произошла стрельба при задержании рецидивиста: ранены двое полицейских и злоумышленник
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители получили информацию о том, что готовится разбойное нападение на частный дом. Она подтвердилась. Выяснилось, что грабеж готовит 36-летний гражданин другой страны, который в 2010 году был приговорен к 11 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и разбойного нападения.
По информации правоохранителей, мужчина мог быть вооружен, поэтому для его задержания привлекли спецподразделение КОРД. В доме устроили засаду.
Ночью, с 9 на 10 июня, нападающий проник в дом через окно подвального помещения. Когда он услышал фразу "Работает полиция", сразу попытался скрыться и начал стрелять в сторону спецназовцев, в результате чего двое из них получили огнестрельные ранения головы и голени. Полицейские также применили оружие. Правонарушителя ранили в бедро. Их всех госпитализировали.
- Напомним, 9 июня полиция задержала злоумышленников, совершивших разбойное нападение на предпринимателя и отобрали у того сумку с 4,5 млн грн внутри
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