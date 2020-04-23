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Espreso.tvОбществоЭкономика Украины в 2020 году упадет на 5%, а инфляция ускорится до 6%, - прогноз НБУ

Экономика Украины в 2020 году упадет на 5%, а инфляция ускорится до 6%, - прогноз НБУ


фото: НБУ
Вследствие глобального кризиса и карантина для преодоления пандемии украинская экономика может упасть на 5% в 2020 году

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает пресс-служба.

По его словам, негативное влияние на украинскую экономику ожидается относительно краткосрочным, но достаточно мощным. Карантинные мероприятия уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения.

"Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. По нашим оценкам, влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года ", - отметил он.

В НБУ рассчитывают, что отмена карантина приведет быстрое восстановление украинской экономики во II полугодии 2020 года.

"Этому будет способствовать мягкая фискальная и монетарная политика. Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры НБУ по поддержке банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику. Уже в последующие годы экономический рост составит около 4% ", - считает Смолий.

Так, в 2021 году НБУ ожидает рост ВВП на 4,3% (предыдущий прогноз - 4%). А прогноз на 2022 остается неизменным - 4%.

Номинальный ВВП в 2020 году упадет на 5 млрд грн - до 3970 млрд грн (ранее ожидался рост до 4290 млрд грн), а в 2021-2022 годах он вырастет до 4360 млрд грн и 4760 млрд грн соответственно.

"Инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 составит 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона", - сообщил Смолий.

По его словам, несмотря на государственную поддержку бизнеса и населения, потребительский спрос в Украине будет довольно слабым, что приведет к низкому росту цен в 2020 году.

"В первом квартале 2021 инфляция временно выйдет за пределы целевого диапазона из-за эффекта низкой базы сравнения, но в дальнейшем замедлится до уровня среднесрочной цели в 5%, где и будет оставаться в дальнейшем. Удерживать ее на таком уровне поможет как взвешенная монетарная политика Национального банка, так и сдержанная фискальная политика после завершения пандемии и восстановления экономической активности ", - добавил Смолий.

  • Напомним, согласно оптимистичному сценарию МВФ, падение мировой экономики в 2020 году будет 3% , а уже в 2021 - рост восстановится до 5,8%. При менее оптимистичном сценарие - если пандемию не удастся сдержать во 2 полугодии 2020 г., глобальная экономика может снизиться на 6%. А в случае перехода шока от пандемии на 2021 падение экономики может достичь еще 8%

  • Международный валютный фонд ожидает падения ВВП Украины на 7,7% по итогам текущего года.

  • Обновленный прогноз правительства предполагает, что ВВП Украины в этом году упадет на 4,2% . В следующем году экономика уже вырастет на 2,4%.

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