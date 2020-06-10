Медиагруппа "1 + 1" заявила, что проверяет, принадлежит ли ее доля жене Медведчука
Об этом говорится в комментарии "1 + 1 media" .
"В последние дни в медиапространстве распространяется информация о том, что несколько юридических лиц, являющихся в структуре собственности телеканала" 1 + 1 ", принадлежат Оксане Марченко. Корреспонденты ресурсов ссылаются на данные, указанные в декларации Виктора Медведчука, которую нардеп недавно обнародовал. Для "1 + 1 медиа" эта информация является новой", - говорится в сообщении.
В медиагруппе отмечают, что сейчас юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала.
"1 + 1 медиа" обещает предоставить официальный комментарий после проверки информации.
- "Схемы: коррупция в деталях" сообщили, что Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания" Студия 1 + 1 ".
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