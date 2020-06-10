Медиагруппа "1 + 1" заявила, что проверяет, принадлежит ли ее доля жене Медведчука

10 июня, 2020, 21:22

Для медиагруппы "1 + 1 media" является новой информация о том, что несколько юридических лиц, являющихся в структуре собственности телеканала "1 + 1", принадлежат жене Виктора Медведчука Оксане Марченко

Об этом говорится в комментарии "1 + 1 media" .

"В последние дни в медиапространстве распространяется информация о том, что несколько юридических лиц, являющихся в структуре собственности телеканала" 1 + 1 ", принадлежат Оксане Марченко. Корреспонденты ресурсов ссылаются на данные, указанные в декларации Виктора Медведчука, которую нардеп недавно обнародовал. Для "1 + 1 медиа" эта информация является новой", - говорится в сообщении.

В медиагруппе отмечают, что сейчас юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала.

"1 + 1 медиа" обещает предоставить официальный комментарий после проверки информации.

"Схемы: коррупция в деталях" сообщили, что Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания" Студия 1 + 1 ".

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