Кушнирук: мы проедим большую часть денег МВФ

10 июня, 2020, 13:15

Международный валютный фонд (МВФ) во второй раз готов предоставить Украине деньги на покрытие дефицита государственного бюджета. Это означает, что Украина "проест" по крайней мере 300 млрд грн из предоставленных кредитных средств

Об этом заявил Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

Практика МВФ заключается в поддержке платежного баланса страны. Но уже во второй раз Фонд отходит от такого порядка действий, отметил эксперт.

"Поэтому средства поступают непосредственно в бюджет, то есть идут на финансирование дефицита государственного бюджета. Учитывая, что он у нас есть - 300 млрд грн, это значит, что мы все равно проедим больше, чем заработаем - на 300 млрд грн. И с этим ничего не поделаешь ", - пояснил Кушнирук.

Он уточнил, что на этот раз помощь МВФ как раз заключается именно в том, что он готов предоставить деньги на закрытие дыр государственного бюджета Украины.