Кушнирук: мы проедим большую часть денег МВФ
Об этом заявил Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
Практика МВФ заключается в поддержке платежного баланса страны. Но уже во второй раз Фонд отходит от такого порядка действий, отметил эксперт.
"Поэтому средства поступают непосредственно в бюджет, то есть идут на финансирование дефицита государственного бюджета. Учитывая, что он у нас есть - 300 млрд грн, это значит, что мы все равно проедим больше, чем заработаем - на 300 млрд грн. И с этим ничего не поделаешь ", - пояснил Кушнирук.
Он уточнил, что на этот раз помощь МВФ как раз заключается именно в том, что он готов предоставить деньги на закрытие дыр государственного бюджета Украины.
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МВФ сегодня, 9 июня, рассмотрит вопрос утверждения новой 18-месячной программы финансирования stand-by для Украины в размере 5 млрд долларов. Если решение будет положительным, то первый транш в размере 2 млрд долларов перечислят сразу. Об этом свидетельствует календарь заседаний совета директоров МВФ.
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Украина выполнила последнее условие продолжения сотрудничества с МВФ, когда Верховная Рада приняла так называемый "антиколомойский" законопроект . Документ исключает возвращение национализированных банков и ограничивает размер возможных компенсаций бывшим владельцам банков.
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