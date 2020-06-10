Германия с 15 июня отменит пограничный контроль для граждан ЕС

10 июня, 2020, 21:08

Германия окончательно отменяет пограничный контроль для граждан стран Евросоюза с 15 июня

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, передает RTL .

Зеехофер отметил, что граждане стран ЕС с 15 июня смогут въезжать в Германию без пограничного контроля и необходимости проходить карантин.

В то же время ограничения по контролю сохранятся для граждан Испании, которые прибывают самолетом. По ним меры продлятся до 21 июня.

Зеехофер отметил, что при соблюдении минимальных противоэпидемических мероприятий Германия больше не будет закрывать свои границы.

Напомним, Германия планировала смягчить ограничения для туристов из стран Шенгенской зоны и Великобритании.

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