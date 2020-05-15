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Espreso.tvОбществоГермания отменяет карантин для въезжающих из Евросоюза и Великобритании

Германия отменяет карантин для въезжающих из Евросоюза и Великобритании


фото: reuters
Правительство Германии планирует смягчить ограничения для туристов из стран Шенгенской зоны и Великобритании

В частности, они не будут проходить обязательный 14-дневный карантин после въезда в страну, сообщил представитель министерства внутренних дел Германии, которого цитирует Reuters.

При этом для путешественников из стран, не входящих в Евросоюз, как и раньше, будет действовать обязательный двухнедельный карантин.

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"Германия смягчит связанные с коронавирусом карантинные ограничения для путешественников, прибывающих из Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании", - говорится в сообщении.

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