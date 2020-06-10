ЕС предоставил Украине транш на € 500 млн, - Шмыгаль
10 июня, 2020, 15:48
Европейская комиссия перечислила Украине € 500 млн
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram .
"Европейская комиссия предоставила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи", - написал он.
По его словам, сотрудничество с МВФ привело и к одобрительному ответу от европейских партнеров о выделении следующего транша в рамках программы. Украина выполнила все условия для внедрения реформ, чем однозначно укрепила свой статус ответственного государства.
Полученные средства будут направлены в государственный бюджет на расходы, в том числе для преодолении последствий COVID-19.
- Гончаренко заявил, что Кабмин пообещал обнародовать меморандум с МВФ 12 июня.
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