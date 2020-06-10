Его можно назвать расистом: футболист "Шальке" набросился на Дональда Трампа
Об этом сообщает Sport1.
В матче 28-го тура Бундеслиги против бременского "Вердера" (0: 1) Маккенни вышел на поле с черной повязкой в память о афроамериканце Джордже Флойде, погибшем после задержания полицейским.
"На мой взгляд, его можно назвать расистом. Я не думаю, что Трамп подходит на роль президента. Мне он кажется невежественным. Я его не поддерживаю", - сказал Маккенна.
Также футболист заявил, что не хотел бы лично встретиться с Трампом.
"Это правда, даже если бы у меня была такая возможность. Я не хочу ни о чем с ним говорить", - заключил игрок.
В текущем сезоне 21-летний хавбек провел 28 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 ассист. Трансферная стоимость Уэстона Маккенни составляет 20 млн евро.
- 2 июня стало известно, что Мейвезер предложил семье погибшего при задержании полицейскими Джорджа Флойда оплатить его похороны
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