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Espreso.tvСпортЕго можно назвать расистом: футболист "Шальке" набросился на Дональда Трампа

Его можно назвать расистом: футболист "Шальке" набросился на Дональда Трампа


фото: Getty Images
Американский хавбек немецкого "Шальке" Уэстон Маккенни раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за протестов в стране

Об этом сообщает Sport1.

В матче 28-го тура Бундеслиги против бременского "Вердера" (0: 1) Маккенни вышел на поле с черной повязкой в память о афроамериканце Джордже Флойде, погибшем после задержания полицейским.

"На мой взгляд, его можно назвать расистом. Я не думаю, что Трамп подходит на роль президента. Мне он кажется невежественным. Я его не поддерживаю", - сказал Маккенна.

Также футболист заявил, что не хотел бы лично встретиться с Трампом.

"Это правда, даже если бы у меня была такая возможность. Я не хочу ни о чем с ним говорить", - заключил игрок.

В текущем сезоне 21-летний хавбек провел 28 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 ассист. Трансферная стоимость Уэстона Маккенни составляет 20 млн евро.

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