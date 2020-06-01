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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Шахтера" может перейти в испанский топ-клуб

Экс-игрок "Шахтера" может перейти в испанский топ-клуб


фото: Getty Images
Хавбек туринского "Ювентуса" Дуглас Коста, ранее выступавший за донецкий "Шахтер", может перейти в мадридский "Атлетико"

Об этом сообщает Calciomercato.

Бразилец может стать частью большого обмена между "Ювентусом" и "Атлетико". Главный тренер испанского клуба Диего Симеоне ищет усиление в фланг атаки.

29-летний бразилец обойдется "Атлетико" минимум в 50 млн евро, поэтому испанцы в обмен на бразильца могут отправить в Италию полузащитника Томаса Партея или защитника Стевана Савича.

В текущем сезоне Дуглас Коста провел 18 матчей, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 24 млн евро.

 

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