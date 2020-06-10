Агент прокомментировал слухи о переходе Ярмоленко в "Фенербахче"

10 июня, 2020, 14:37

Футбольный агент Сергей Серебренников назвал информацию о переходе украинца Андрея Ярмоленко из "Вест Хэма" в "Фенербахче" выдумкой турецкой прессы

Об этом сообщает meta-ratings.com.ua .

По мнению Серебренникова, "Вест Хэм" рассчитывает на Ярмоленко, а "Фенербахче" значительно уступает в классе английскому клубу.

"Разговоры о "Фенербахче" - это не более чем выдумки турецкой прессы. Не в обиду "Фенербахче", но где турецкий клуб и где "Вест Хэм"? Английский клуб рассчитывает на Ярмоленко. Когда клуб хочет продать игрока, он об этом заявляет, а по Ярмоленко от англичан таких заявлений не было. Сейчас самое важное, чтобы Андрей набрал форму после травмы. Он обязательно поможет "Вест Хэму" в последних матчах чемпионата нынешнего сезона и будет играть в Англии дальше. Он - один из лидеров нынешнего "Вест Хэма", - сказал Серебренников.

Сергей Серебренников играл за киевское "Динамо" в 1999 - 2002 годах, сейчас работает агентом нескольких украинских футболистов.

1 июня стало известно, что турецкий "Фенербахче" проявляет интерес к Андрею Ярмоленко .

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