Агент прокомментировал слухи о переходе Ярмоленко в "Фенербахче"
Об этом сообщает meta-ratings.com.ua .
По мнению Серебренникова, "Вест Хэм" рассчитывает на Ярмоленко, а "Фенербахче" значительно уступает в классе английскому клубу.
"Разговоры о "Фенербахче" - это не более чем выдумки турецкой прессы. Не в обиду "Фенербахче", но где турецкий клуб и где "Вест Хэм"? Английский клуб рассчитывает на Ярмоленко. Когда клуб хочет продать игрока, он об этом заявляет, а по Ярмоленко от англичан таких заявлений не было. Сейчас самое важное, чтобы Андрей набрал форму после травмы. Он обязательно поможет "Вест Хэму" в последних матчах чемпионата нынешнего сезона и будет играть в Англии дальше. Он - один из лидеров нынешнего "Вест Хэма", - сказал Серебренников.
Сергей Серебренников играл за киевское "Динамо" в 1999 - 2002 годах, сейчас работает агентом нескольких украинских футболистов.
- 1 июня стало известно, что турецкий "Фенербахче" проявляет интерес к Андрею Ярмоленко .
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