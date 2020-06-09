За неделю в Украине зарегистрировалось больше новых ФЛП и компаний, чем в карантин, - Опендатабот

9 июня, 2020, 12:32

Украинский бизнес понемногу приходит в себя после карантина: количество вновь зарегистрированных ФЛП превысило докарантинные показатели

Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

В частности, только за последнюю неделю было зарегистрировано 7269 предпринимателей.

Также растет число новых компаний: за неделю зарегистрировали 1119 компаний - это почти на 100 компаний больше, чем за неделю до карантина.

Украинцы также увеличили передвижения на 30%, чем в карантин.

"С апреля количество активных вакансий увеличилось более чем на 40%. Сейчас на Work.ua 39500 активных вакансий. К карантина было 54000 вакансий", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Украине сейчас работает 77% ресторанов от тех 100%, которые работали в карантин. А обращения общественного питания восстанавливаются не так быстро: сейчас они вернулись только к показателю в 65%.