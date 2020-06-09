Вспышка коронавируса в Славянске: болеют уже 54 человека
Об этом на брифинге заявил председатель Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации Павел Кириленко, сообщает Укринформ .
"На сегодня мы имеем вспышку коронавируса в Славянске. Там уже зарегистрировано 54 инфицированных COVID-19. Почему так заболеваемость одновременно? Это все контактные лица. То есть, человек работает на предприятии - жена больна, и так в большинстве случаев", - сообщил глава области.
По его словам, пока точно неизвестен источник распространения коронавируса на предприятии.
"Там есть два варианта (откуда пошло заражение) - или Западная Украина, там есть партнеры у этого предприятия, или Российская Федерация... Просто это небольшое предприятие и сразу из-за плотности рабочих мест, сразу пошло такое заражение и такое большое количество было віявлено сразу", - пояснил Кириленко.
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- Напомним, что на одном из промышленных предприятий Славянска на COVID-19 массово заболели работники. Работа предприятия была приостановлена. В ОГА уточнили, что предприятие в Славянске, которое занимается изготовлением арматуры и изоляции.