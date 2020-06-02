В Славянске усилили карантин из-за вспышки COVID-19
2 июня, 2020, 17:18
В Славянске Донецкой области из-за вспышки коронавируса усилили карантин на неопределенное время
Об этом говорится на сайте Славянского горсовета.
"В Славянске вспышка коронавирусной инфекции. За трое суток подтвержден COVID-19 у троих жителей города. С подозрением госпитализированы в инфекционное отделение четверо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решения, запрещающие на неопределенное время:
- работу учреждений физкультуры и спорта, фитнес-центров;
- занятия в группах до 10 человек в учебных заведениях.
- Напомним, карантин во Львовской области продолжили до 5 июня из-за ситуации с заболеваемостью Covid-19, которая не способствует ослаблению карантинных мероприятий
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