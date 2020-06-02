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Espreso.tvОбществоВ Славянске усилили карантин из-за вспышки COVID-19

В Славянске усилили карантин из-за вспышки COVID-19


фото: reuters
В Славянске Донецкой области из-за вспышки коронавируса усилили карантин на неопределенное время

Об этом говорится на сайте Славянского горсовета.

"В Славянске вспышка коронавирусной инфекции. За трое суток подтвержден COVID-19 у троих жителей города. С подозрением госпитализированы в инфекционное отделение четверо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решения, запрещающие на неопределенное время:

- работу учреждений физкультуры и спорта, фитнес-центров;

- занятия в группах до 10 человек в учебных заведениях.

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