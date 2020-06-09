Венедиктова заявила, что готова подписать подозрение Порошенко
Об этом она заявила в интервью изданию "Украинские новости".
"При наличии оснований и достаточных доказательств у меня нет проблем подписать подозрение действующим народным депутатам. Я не слабый человек и я это сделаю четко регламентированный законом способом ", - сказала Венедиктова.
На уточняющий вопрос, готова ли он подписать подозрение Порошенко, генпрокурорша ответила: "В частности".
Она отметила, что 17 дел по Порошенко открыл экс-генпрокурор Рябошапка, еще четыре - открыла она.
На вопрос, есть ли сейчас основания для объявления подозрения Порошенко, Венедиктова ответила, что расследование продолжается, но "так или иначе, придет время принимать законные процессуальные решения, и они будут разные".
- 4 июня 2020 Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля.