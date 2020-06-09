Венедиктова заявила, что готова подписать подозрение Порошенко

9 июня, 2020, 13:16

Генеральная прокурорша Ирина Венедиктова заявила, что готова подписать подозрение экс-президенту Петру Порошенко при наличии достаточных доказательств

Об этом она заявила в интервью изданию "Украинские новости".

"При наличии оснований и достаточных доказательств у меня нет проблем подписать подозрение действующим народным депутатам. Я не слабый человек и я это сделаю четко регламентированный законом способом ", - сказала Венедиктова.

На уточняющий вопрос, готова ли он подписать подозрение Порошенко, генпрокурорша ответила: "В частности".

Она отметила, что 17 дел по Порошенко открыл экс-генпрокурор Рябошапка, еще четыре - открыла она.

На вопрос, есть ли сейчас основания для объявления подозрения Порошенко, Венедиктова ответила, что расследование продолжается, но "так или иначе, придет время принимать законные процессуальные решения, и они будут разные".