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Espreso.tvОбществоПечерский суд разрешил ГБР принудительный привод Порошенко на допрос по делу о картинах

Печерский суд разрешил ГБР принудительный привод Порошенко на допрос по делу о картинах

4 июня 2020 г. Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"4 июня 2020 г. Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко П.А. для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников ", - говорится в сообщении ГБР.

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Допрос должен состояться в 11 часов 00 минут 10 июня 2020 в помещении Государственного бюро расследований по адресу ул. Симона Петлюры, д. 15.

Отметим, в тот же день Петра Порошенко вызывают на допрос ГБР по делу "пленок Деркача" по тому же адресу и также на 11:00.

 

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