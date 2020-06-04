Печерский суд разрешил ГБР принудительный привод Порошенко на допрос по делу о картинах

4 июня, 2020, 15:48

4 июня 2020 г. Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"4 июня 2020 г. Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко П.А. для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников ", - говорится в сообщении ГБР.

Читайте также: Адвокаты Порошенко заявили, что ГБР "слепила" "дело картин" на основе Википедии

Допрос должен состояться в 11 часов 00 минут 10 июня 2020 в помещении Государственного бюро расследований по адресу ул. Симона Петлюры, д. 15.

Отметим, в тот же день Петра Порошенко вызывают на допрос ГБР по делу "пленок Деркача" по тому же адресу и также на 11:00.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb