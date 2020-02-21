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Espreso.tvОбществоВ Техасе разбился самолет, есть погибшие

В Техасе разбился самолет, есть погибшие

В американском штате Техас разбился двухмоторный самолет, в результате авиакатастрофы погибли три человека

Об этом сообщает New York Daily News .

Как отметили местные власти, пилот пропал с радаров утром 20 февраля. Добраться до места катастрофы спасатели смогли только около 22:00.

"В результате авиакатастрофы в сельскохозяйственном районе на западе Техаса погибли три человека", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что перед исчезновением с радаров пилот сообщил о проблемах с электроникой и развернул самолет в направлении регионального аэропорта Эбилен. На данный момент расследует причины катастрофы национальный совет по вопросам безопасности транспорта США.

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