В Техасе разбился самолет, есть погибшие
21 февраля, 2020, 13:09
В американском штате Техас разбился двухмоторный самолет, в результате авиакатастрофы погибли три человека
Об этом сообщает New York Daily News .
Как отметили местные власти, пилот пропал с радаров утром 20 февраля. Добраться до места катастрофы спасатели смогли только около 22:00.
"В результате авиакатастрофы в сельскохозяйственном районе на западе Техаса погибли три человека", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что перед исчезновением с радаров пилот сообщил о проблемах с электроникой и развернул самолет в направлении регионального аэропорта Эбилен. На данный момент расследует причины катастрофы национальный совет по вопросам безопасности транспорта США.
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