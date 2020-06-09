В Париже с 25 июня возобновит работу Эйфелева башня

9 июня, 2020, 19:48

Архитектурная достопримечательность Парижа - Эйфелева башня - откроется для посетителей 25 июня, но с некоторыми ограничениями

Об этом говорится на официальном сайте Эйфелевой башни.

Отмечается, что с 25 июня возобновит работу Эйфелева башня. Однако памятник будет открыт с некоторыми ограничениями.

Для туристов будут предложены экскурсии только по лестнице башни. При этом ношение масок будет обязательным для всех посетителей старше 11 лет.

Кроме того, чтобы посетители не пересекались, подъемы будут проходить по восточной лестнице, а спуски - по западной лестнице. Также для соблюдения необходимой дистанции "будет нанесена наземная разметка".

Отметим, что Эйфелева башня была закрыта для посещения более трех месяцев.

Напомним, власти американского штата Флорида позволили 11 июля открыть после карантина парк развлечений Диснейленд .

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