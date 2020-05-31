В США разрешили возобновить работу Диснейленда

31 мая, 2020, 22:02

Власти американского штата Флорида позволили 11 июля открыть после карантина парк развлечений Диснейленд

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает УНИАН.

После открытия парка обязательными правилами станут: температурный скрининг и ношение масок для гостей и работников Диснейленда. Также в парке не будут организовывать парады, фейерверки и другие меры, чтобы избежать скопления людей. Администрация будет поощрять посетителей, которые пользуются бесконтактными платежными системами.

Ранее Диснейленд в Анахайме незапланированно закрывался только дважды с момента открытия в 1955 году. В 1963 году в связи с траурным днем после убийства президента Кеннеди, и после терактов 11 сентября 2001 года.

Всего в мире пять парков Диснейленд: два в США (в Калифорнии и Флориде), в Париже, Токио и Гонконге.

6 мая стало известно, что американская компания Disney Parks, Experiences and Products намерена возобновить работу шанхайского тематического парка Диснейленд после того, как Китай сумел преодолеть пик эпидемии коронавируса.

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