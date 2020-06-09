В оккупированном Севастополе осужденный за педофилию "признался" в шпионаже на Украину

9 июня, 2020, 17:49

9 июня в оккупированном Крыму вынесли приговор "за шпионаж" жителю Севастополя, которого задержали в 2019 году, обвинив в педофилии

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на российские СМИ.

Подконтрольный России "суд" приговорил мужчину к 10 годам тюрьмы за шпионаж. По версии следствия, он якобы в интересах украинской стороны передавал секретные данные о российских вооруженных силах. Также сообщается, что дело рассматривалось в закрытом режиме.

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Уточняется, что мужчину задержали еще в 2019 году по подозрению в причастности к ряду преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Его вычислили по походке, также его на месте преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. Янко признался в педофилии и получил 19 лет колонии строгого режима.

По данным российских СМИ, он заявил о якобы работе на украинские спецслужбы, надеясь на приговор за шпионаж. Он также потребовал встречи с консулом Украины в надежде попасть в списки на обмен. По совокупности ему назначили 22 года лишения свободы.

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