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Espreso.tvОбществоВ Греции зафиксирован рост количества заражений коронавирусом

В Греции зафиксирован рост количества заражений коронавирусом


фото: reuters
В Греции начали фиксировать рост числа зараженных коронавирусом: с четверга по понедельник выявили 97 случаев

Как сообщает DW, две трети из них приходятся на людей, которые въехали из других стран.

Власти страны снова начнут ежедневно сообщать о количестве заражений. Это прекратили делать, когда количество ежедневных заражений опустилось до менее пяти.

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Напомним, с 15 июня Греция планирует возобновить туристический сезон: в страну смогут въехать граждане 29 стран.

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