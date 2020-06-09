В Греции зафиксирован рост количества заражений коронавирусом

9 июня, 2020, 16:01

В Греции начали фиксировать рост числа зараженных коронавирусом: с четверга по понедельник выявили 97 случаев

Как сообщает DW, две трети из них приходятся на людей, которые въехали из других стран.

Власти страны снова начнут ежедневно сообщать о количестве заражений. Это прекратили делать, когда количество ежедневных заражений опустилось до менее пяти.

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Напомним, с 15 июня Греция планирует возобновить туристический сезон: в страну смогут въехать граждане 29 стран.

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