С 1 июля Греция откроет границы для украинцев при условии стабильной ситуации с COVID-19, - МИД
5 июня, 2020, 17:23
Украина и Греция договорились о возобновлении авиасообщения между государствами с 1 июля при условии стабильной ситуации с COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Отмечается, что во время разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД Греции Никосом Дендиас обсудили восстановление сообщения между странами.
"Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас выразили готовность восстановить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах", - говорится в сообщении.
- Напомним, 3 июня на заседании правительства премьер-министр анонсировал возобновление внутреннего авиасообщения и работы кафе и ресторанов на прием посетителей в помещении с пятницы, 5 июня, а с 15 июня - международное авиасообщение.
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