С 1 июля Греция откроет границы для украинцев при условии стабильной ситуации с COVID-19, - МИД

5 июня, 2020, 17:23

Украина и Греция договорились о возобновлении авиасообщения между государствами с 1 июля при условии стабильной ситуации с COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что во время разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД Греции Никосом Дендиас обсудили восстановление сообщения между странами.

"Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас выразили готовность восстановить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 июня на заседании правительства премьер-министр анонсировал возобновление внутреннего авиасообщения и работы кафе и ресторанов на прием посетителей в помещении с пятницы, 5 июня, а с 15 июня - международное авиасообщение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb