"Предоставьте доказательства": лидер Бумбокса Хлывнюк выступил в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

4 июня, 2020, 17:14

Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк опубликовал видео в защиту для задержанных по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь

Видеообращение он обнародовал в Instagram.

"За последние полгода я мало бегал, чаще ходил, лежал, читал. И не бегали также, не занимались, чем хотели - не бегали в парке, не видели родных, не жили своей жизнью, не имели свободы - Кузьменко, Дугарь и Антоненко. Либо предоставьте доказательства, или идите вы в ж**у", - заявил на видео Хлывнюк.