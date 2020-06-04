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Espreso.tvОбщество"Предоставьте доказательства": лидер Бумбокса Хлывнюк выступил в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

"Предоставьте доказательства": лидер Бумбокса Хлывнюк выступил в поддержку подозреваемых по делу Шеремета


фото: galinfo
Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк опубликовал видео в защиту для задержанных по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь

Видеообращение он обнародовал в Instagram.

"За последние полгода я мало бегал, чаще ходил, лежал, читал. И не бегали также, не занимались, чем хотели - не бегали в парке, не видели родных, не жили своей жизнью, не имели свободы - Кузьменко, Дугарь и Антоненко. Либо предоставьте доказательства, или идите вы в ж**у", - заявил на видео Хлывнюк.

  • 28 января в сети появился клип на слова песни Андрея Riffmasterьа Антоненко "Сенс", где снялись известные музыканты, актеры, журналисты, режиссеры и общественные деятели.
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