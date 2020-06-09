Открытие КПВВ на Донбассе: штаб ООС назвал правила пересечения линии разграничения с 10 июня

9 июня, 2020, 08:15

10 июня с 11:00 восстанавливается пропуск лиц и транспорта в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в зоне проведения ООС

Об этом сообщил штаб ООС.

Пропуск граждан и машин будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00:

для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка";

для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская".

При въезде на подконтрольную территорию будет проводиться температурный скрининг. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске и соблюдение социальной дистанции.

Следует заметить, что для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием приложения "Действуй дома", или обсервации.

Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:

при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении подтверждающих документов);

которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые их сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в составлении тестирования по ВНО и лица, сопровождающие их, будут освобождены от обязательной самоизоляции или обсервации.