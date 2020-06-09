 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОткрытие КПВВ на Донбассе: штаб ООС назвал правила пересечения линии разграничения с 10 июня

Открытие КПВВ на Донбассе: штаб ООС назвал правила пересечения линии разграничения с 10 июня


фото: v-variant.com.ua
10 июня с 11:00 восстанавливается пропуск лиц и транспорта в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в зоне проведения ООС

Об этом сообщил штаб ООС.

Пропуск граждан и машин будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00:

  • для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка";
  • для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская".

При въезде на подконтрольную территорию будет проводиться температурный скрининг. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске и соблюдение социальной дистанции.

Следует заметить, что для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием приложения "Действуй дома", или обсервации.

Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:

  • при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении подтверждающих документов);
  • которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые их сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в составлении тестирования по ВНО и лица, сопровождающие их, будут освобождены от обязательной самоизоляции или обсервации.

  • Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко заявил, что не поддерживает открытие контрольных пунктов въезда-выезда из-за ситуации с COVID-19 на оккупированной территории.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

9 июня, 2020 вторник

8 июня, 2020 понедельник

7 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать