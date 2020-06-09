Открытие КПВВ на Донбассе: штаб ООС назвал правила пересечения линии разграничения с 10 июня
Об этом сообщил штаб ООС.
Пропуск граждан и машин будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00:
- для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка";
- для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская".
При въезде на подконтрольную территорию будет проводиться температурный скрининг. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске и соблюдение социальной дистанции.
Следует заметить, что для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием приложения "Действуй дома", или обсервации.
Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:
- при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении подтверждающих документов);
- которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые их сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).
Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в составлении тестирования по ВНО и лица, сопровождающие их, будут освобождены от обязательной самоизоляции или обсервации.
- Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко заявил, что не поддерживает открытие контрольных пунктов въезда-выезда из-за ситуации с COVID-19 на оккупированной территории.