Столтенберг: сотрудничество Китая и России является угрозой безопасности стран НАТО

9 июня, 2020, 14:42

Сотрудничество Китая с Российской Федерацией существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Euractiv .

По его словам, Россия стремительно наращивает военную активность, а две основные проблемы, исходящие от Пекина, - обновление вооружения и применения пропаганды и дезинформации.



При этом Столтенберг подчеркнул, что Китай активен в киберпространстве, расширяет присутствие в Арктике и Африке, инвестирует в западную критическую инфраструктуру, например, в 5G.



"НАТО не считает Китай новым врагом или противником, но мы видим, что подъем Китая фундаментально меняет глобальное соотношение сил", - подчеркнул он.

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Генсек НАТО отметил, что экономический подъем Китая стимулировал "экономический рост в нашей части мира, и это помогло сотням тысяч людей преодолеть бедность".

"Но в то же время мы видим тот факт, что вскоре Китай станет крупнейшей экономикой в мире. Они уже имеют второй крупнейший оборонный бюджет, они вкладывают значительные инвестиции в современный военный потенциал, в частности в ракеты, которые могут долететь до всех стран - членов НАТО", - добавил Столтенберг.