Россия и США согласились на переговоры по новому ядерному соглашению, Китай тоже приглашен

9 июня, 2020, 13:54

Соединенные Штаты договорились с Россией провести переговоры по ядерным вооружениям и новому соглашению

Об этом в своем Twitter сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, согласовано также место и время встречи. Вопрос о новом соглашении обсуждают Россия и Штаты. Предыдущие переговоры велись с заместителем иностранных дел России Сергеем Рябковым. Китай хоть и приглашен, однако участие его еще не подтверждено.

"Китай также приглашен. Подключится ли Китай, и будет ли вести добросовестные переговоры?", - отметил Биллингсли. Других деталей соглашения не сказал.

Today agreed with the Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov on time and place for nuclear arms negotiations in June. China also invited. Will China show and negotiate in good faith? - Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 8, 2020

Встреча представителей РФ и США может состояться 22 июня в Вене. По крайней мере, об этом передавал ряд американских СМИ, в том числе и агентство Bloomberg.

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Тогда журналисты называли несколько вариантов предыдущих переговоров. Один из них - Штаты могут захотеть от России продлить действие договора о сокращении оборонного вооружения, если РФ "обязуется установить трехсторонний контроль над вооружениями с Китаем".

Еще один вариант - условия будет выдвигать Россия, предлагая продлить действие договора на 5 лет. Однако это идею в Вашингтоне уже отвергли. Между тем, срок действия договора истекает в 2021 году в феврале.

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