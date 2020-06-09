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Espreso.tvОбществоРоссия и США согласились на переговоры по новому ядерному соглашению, Китай тоже приглашен

Россия и США согласились на переговоры по новому ядерному соглашению, Китай тоже приглашен


фото: reuters
Соединенные Штаты договорились с Россией провести переговоры по ядерным вооружениям и новому соглашению

Об этом в своем Twitter сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, согласовано также место и время встречи. Вопрос о новом соглашении обсуждают Россия и Штаты. Предыдущие переговоры велись с заместителем иностранных дел России Сергеем Рябковым. Китай хоть и приглашен, однако участие его еще не подтверждено.

"Китай также приглашен. Подключится ли Китай, и будет ли вести добросовестные переговоры?", - отметил Биллингсли. Других деталей соглашения не сказал.

Встреча представителей РФ и США может состояться 22 июня в Вене. По крайней мере, об этом передавал ряд американских СМИ, в том числе и агентство Bloomberg.

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Тогда журналисты называли несколько вариантов предыдущих переговоров. Один из них - Штаты могут захотеть от России продлить действие договора о сокращении оборонного вооружения, если РФ "обязуется установить трехсторонний контроль над вооружениями с Китаем".

Еще один вариант - условия будет выдвигать Россия, предлагая продлить действие договора на 5 лет. Однако это идею в Вашингтоне уже отвергли. Между тем, срок действия договора истекает в 2021 году в феврале.

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