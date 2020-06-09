Словакия с 10 июня откроет границы для 16 стран

9 июня, 2020, 20:49

Премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил, что страна с 10 июня снимает ограничение на путешествия для 16 стран

Об этом сообщает TASR.

Премьер-министр Игорь Матович заявил, что по состоянию на 10 июня перечень стран, для которых можно свободно въезжать в Словакию, будет расширен до 16 стран.

Отмечается, что среди них Германия, Лихтенштейн, Швейцария, Словения, Хорватия, Болгария, Греция, Кипр, Мальта, Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Норвегия, Дания и Исландия.

Ранее Словакия открыла границу с Чехией, Австрией и Венгрией.

Напомним, 12 марта Словакия закрыла все международные аэропорты, ввела чрезвычайные меры.

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