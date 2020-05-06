Суркис предложил Реброву вернуться в "Динамо", - СМИ

6 мая, 2020, 14:35

Президент "Динамо" Игорь Суркис предложил Сергею Реброву оставить венгерский "Ференцварош" и вернуться на пост главного тренера киевского клуба

Об этом сообщает телеграмм канал "Динамо Киев Inside".

По информации источника, Игорь Суркис всерьез рассматривает возможность возвращения на пост главного тренера Сергея Реброва, который работал на этой должности с 2014 до 2017 года и дважды выигрывал с "Динамо" чемпионат Украины.

Сам Ребров, который в прошлом году заключил новый трехлетний контракт с "Ференцварошем", по данным инсайдеров, пока не хочет возвращаться в "Динамо". Однако Суркис продолжает с тренером переговоры по поводу возможного назначения.

Сейчас главным тренером "Динамо" является Алексей Михайличенко. Под его руководством "Динамо" занимает в чемпионате Украины третье место и отстает от лидера - "Шахтера" - на 13 очков.

Напомним, 3 мая стало известно, что Сергей Ребров может покинуть "Ференцварош" ради турецкого "Фенербахче".

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