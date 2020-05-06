Суркис предложил Реброву вернуться в "Динамо", - СМИ
Об этом сообщает телеграмм канал "Динамо Киев Inside".
По информации источника, Игорь Суркис всерьез рассматривает возможность возвращения на пост главного тренера Сергея Реброва, который работал на этой должности с 2014 до 2017 года и дважды выигрывал с "Динамо" чемпионат Украины.
Сам Ребров, который в прошлом году заключил новый трехлетний контракт с "Ференцварошем", по данным инсайдеров, пока не хочет возвращаться в "Динамо". Однако Суркис продолжает с тренером переговоры по поводу возможного назначения.
Сейчас главным тренером "Динамо" является Алексей Михайличенко. Под его руководством "Динамо" занимает в чемпионате Украины третье место и отстает от лидера - "Шахтера" - на 13 очков.
- Напомним, 3 мая стало известно, что Сергей Ребров может покинуть "Ференцварош" ради турецкого "Фенербахче".
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