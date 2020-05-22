С 22 мая Украина перешла к адаптивному карантину

22 мая, 2020, 10:28

С 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной болезни

Об этом на своих страницах в соцсетях написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С сегодняшнего дня Украина переходит к адаптивной модели карантина. В то же время правительство ослабляет общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация", - написал Шмыгаль.

По его словам, решение о смягчении или усилении карантина в областях отныне будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС при условии соблюдения трех целевых показателей.

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