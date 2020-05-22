 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоС 22 мая Украина перешла к адаптивному карантину

С 22 мая Украина перешла к адаптивному карантину

С 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной болезни

Об этом на своих страницах в соцсетях написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С сегодняшнего дня Украина переходит к адаптивной модели карантина. В то же время правительство ослабляет общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация", - написал Шмыгаль.

По его словам, решение о смягчении или усилении карантина в областях отныне будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС при условии соблюдения трех целевых показателей.

Читайте также: Киевская область пока не будет смягчать карантин

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

22 мая, 2020 пятница

21 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать