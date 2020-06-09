"Открываем конкурс на нового руководителя": Венедиктова прокомментировала перспективы Холодницкого в дальнейшем возглавлять САП

9 июня, 2020, 13:51

Генеральная прокурорша Ирина Венедиктова сообщила, что служебное расследование в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого выявило ряд нарушений в его работе

Об этом она заявила в интервью "Украинским новостям ".

"Служебное расследование завершено. Факты нарушения требований УПК, Закона" О прокуратуре "и Положения о Специализированную антикоррупционную прокуратуру нашли свое подтверждение", - сказала она.

Дисциплинарная жалоба по Холодницкому передано на рассмотрение дисциплинарной комиссии.

Также Венедиктова сообщила, что с Холодницким ее связывают исключительно рабочие отношения и прокомментировала его шансы переизбраться

"30 ноября у него истекает срок полномочий и в соответствии с законом, и по контракту. В любом случае это произойдет. Но, мы открываем конкурс на нового руководителя САП и если Назар Иванович захочет принять в нем участие, если члены комиссии его изберут, то who knows. Посмотрим. Если он примет участие в конкурсе и победит в нем, то почему нет ", - сказала она.