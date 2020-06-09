Поезд Kyiv Boryspil Express возобновит работу с 15 июня

9 июня, 2020, 16:23

Поезд Kyiv Boryspil Express, курсирующий от Центрального железнодорожного вокзала Киева в международный аэропорт "Борисполь", заработает с 15 июня

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик в Facebook.

Поезд Kyiv Boryspil Express, курсирующий от Центрального железнодорожного вокзала Киева в международный аэропорт "Борисполь" восстанавливает движение.

"Что касается экспресса в Международный аэропорт Борисполь - на первом этапе мы частично восстанавливаем его следование с 15 июня, а с увеличением количества авиарейсов будем увеличивать и количество рейсов экспресса в сутки", - сообщил Юрик.

Юрик отметил, что отныне экспресс будет делать остановку на железнодорожной станции "Выдубичи" в Киеве, реконструкцию которой Укрзализныця недавно завершила.

Напомним, с 1 июня возобновили работу железной дороги. Начали продажи билетов за 90 дней до отправления.

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