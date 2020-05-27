В Украине с 1 июня возобновят движение еще 12 поездов

27 мая, 2020, 19:12

Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 12 поездов, которые начнут курсировать с 1 июня

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram .

Криклий отметил, что Укрзализныця открыла продажу билетов на такие поезда:

- №37 / 38, №732 / 731 и №738 / 737 Киев-Запорожье;

- №116 / 115 Киев-Бердянск;

- №136 / 135 и №734 / 733 Киев-Покровск;

- №76 / 75 Кривой Рог-Киев;

- №102 / 101 и №766 / 765 Киев-Херсон;

- №12 / 11 Киев-Новоалексеевка;

- №79 / 80 Днепр-Киев;

- 779/780 Сумы-Киев / Винница.

Поезда будут курсировать с 1 июня. Пассажиры будут допускаться исключительно в защитных масках. Измерение температуры будет при посадке в вагон.

Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов , которые начнут ходить с 1 июня.

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