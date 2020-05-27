В Украине с 1 июня возобновят движение еще 12 поездов
27 мая, 2020, 19:12
Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 12 поездов, которые начнут курсировать с 1 июня
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram .
Криклий отметил, что Укрзализныця открыла продажу билетов на такие поезда:
- №37 / 38, №732 / 731 и №738 / 737 Киев-Запорожье;
- №116 / 115 Киев-Бердянск;
- №136 / 135 и №734 / 733 Киев-Покровск;
- №76 / 75 Кривой Рог-Киев;
- №102 / 101 и №766 / 765 Киев-Херсон;
- №12 / 11 Киев-Новоалексеевка;
- №79 / 80 Днепр-Киев;
- 779/780 Сумы-Киев / Винница.
Поезда будут курсировать с 1 июня. Пассажиры будут допускаться исключительно в защитных масках. Измерение температуры будет при посадке в вагон.
- Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов , которые начнут ходить с 1 июня.
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