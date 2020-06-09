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Espreso.tvОбществоПочему программу правительства отправили на доработку: объяснение премьера

Почему программу правительства отправили на доработку: объяснение премьера


фото: kmu.gov.ua
Коронавирус и масштабы его распространения значительно сузили горизонт планирования для правительства, поэтому программу деятельности КМУ пришлось разделить на две части

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, первая часть - это "краткосрочные шаги, которые помогут преодолеть коронакризис и спасти жизни украинцев".

"И если посмотреть, то большинство шагов по этой части мы выполнили: это и пенсионное обеспечение, и пособие по безработице, и программы поддержки семей, и обеспечение больниц и многое другое. Вторая часть нашей программы - это была декларация о направлениях, куда мы планируем двигаться", - прокомментировал глава правительства.

Уже во второй части Кабмин отталкивался от программы президента и партии большинства, которое нардепы предложили расширить. Поэтому Шмыгаль попросил время на доработку.

В то же время Шмыгаль называет свои отношения как с парламентом, так и с Офисом президентом "конструктивными".

  • Напомним, ранее комитеты ВР на рассмотрении отправили программу правительства Шмыгаля на доработку.

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