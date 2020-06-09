Почему программу правительства отправили на доработку: объяснение премьера
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, первая часть - это "краткосрочные шаги, которые помогут преодолеть коронакризис и спасти жизни украинцев".
"И если посмотреть, то большинство шагов по этой части мы выполнили: это и пенсионное обеспечение, и пособие по безработице, и программы поддержки семей, и обеспечение больниц и многое другое. Вторая часть нашей программы - это была декларация о направлениях, куда мы планируем двигаться", - прокомментировал глава правительства.
Уже во второй части Кабмин отталкивался от программы президента и партии большинства, которое нардепы предложили расширить. Поэтому Шмыгаль попросил время на доработку.
В то же время Шмыгаль называет свои отношения как с парламентом, так и с Офисом президентом "конструктивными".
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Напомним, ранее комитеты ВР на рассмотрении отправили программу правительства Шмыгаля на доработку.
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