Председатель Донецкой ОГА выступил против открытия КПВВ из-за коронавируса в ОРДО

5 июня, 2020, 16:41

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко заявил, что не поддерживает открытие контрольных пунктов въезда-выезда из-за ситуации с COVID-19 на оккупированной территории

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Краматорске, передает hromadske .

"На неподконтрольной территории неконтролируемая ситуация с распространением коронавируса. Если открыть КПВВ, то результат, который мы достигли в борьбе с коронавирусом на территории области, может быть сведен на нет, и вторая волна может наступить уже сейчас", - сказал глава области.

Кириленко считает рискованным пропуск через КПВВ детей, которые будут сдавать ВНО.

"У меня есть оговорка, я переживаю за этих детей и их родителей. Решение будет на следующей неделе", - сказал Кириленко.