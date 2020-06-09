Открытие границ для украинских туристов зависит от Минздрава и МИД, - глава Ассоциации туроператоров

9 июня, 2020, 15:59

Украина все еще в "красных списках" многих стран. Так что где в этом году будут отдыхать украинцы зависит от Министерства иностранных дел (МИД) и Министерства здравоохранения (МЗ)

Такую позицию высказал глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха в эфире программы "Еспресо Гаманець" с Александром Морщавкиой.

"К сожалению, Украина пока в "красных списках" большинства стран. Поэтому то, как и в каких странах будут отдыхать украинцы, кроме родной Украины, полностью зависит от деятельности Министерства иностранных дел, Минздрава и в том числе и каждого из нас", - сказал Голубаха.

Однако, по его словам, перечень курортных центров в этом году может быть очень большим: "Турция, Кипр, Греция... Они заявляют о том, что открывают курортный сезон, будут открывать границы, будут принимать туристов".

Министерство иностранных дел ведет переговоры о возможности принимать украинских туристов с Турцией, Грецией, Испанией. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба эфире "Завтрака с 1+1".

По его словам, авиасообщение планируется открыть 15 июня. Но это возможно только при условии, что страна-партнер согласилась на это.

"Мы уже поговорили с Турцией, и она уже готова принимать украинских туристов. Работаем с Грецией, с Испанией. То есть со странами, которые наиболее популярны среди украинский", - сказал Кулеба.

Он отметил, что в Испании сложная эпидемиологическая ситуация, потому это государство отложило открытие границ для своих ближайших соседей - Франции и Португалии.

Всего в МИД рассчитывают на постепенное восстановление авиасообщения в течение июля-августа.