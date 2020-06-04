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Espreso.tvЭкономикаВладимир Омелян об авиасообщении: будет дороже и не так удобно

Владимир Омелян об авиасообщении: будет дороже и не так удобно

В этом году из-за коронакризиса авиасообщение будет дороже и не таким удобным как раньше, прогнозирует экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян. Такое заявление он сделал в программе "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо

"Боюсь, что в этом году у нас уже не будет такой географии полетов и таких цен, которые мы имели в 2017-2019 годах. Все будет дороже, менее удобно и уменьшится количество пассажиров ", - сказал экс-министр.

По его словам, в последние годы авиация стала транспортом для всех. Ею могли воспользоваться не только бизнесмены и элита, но и люди с небольшим достатком, в том числе студенты и пенсионеры. Сейчас из-за кризиса все снова вернется на круги своя, говорит Владимир Омелян.

Он критикует правительство за непредоставление поддержки аэропортам: "Украинские аэропорты фактически на коленях. ... И тут со стороны правительства не видим никаких мер ".

Владимир Омелян также не воспринимает идею президента Владимира Зеленского создать новую государственную авиакомпанию: "Когда украинские авиакомпании практически на пороге банкротства и имеют огромные финансовые проблемы из-за простоя своих самолетов и экипажей, такие вещи вести преступно".

  • Кабмин из-за пандемии коронавируса запретил авиасообщение с 18 марта.

  • Международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского несколько раз обращался к власти - просил предотвратить банкротство.

  • Правительство смягчает карантин, с 5 июня запускают внутреннее авиасообщение, с 15 июня - заграничное.

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