На этой неделе правительство представит Раде программу действий 2.0 - Зеленский

9 июня, 2020, 21:22

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства сообщил, что правительство готово до конца этой недели представить обновленный вариант программы действий.

Глава государства напомнил, что Верховная Рада не поддержала первую редакцию программы деятельности правительства.

"Парламентские комитеты выразили многочисленные замечания и предложения. Много критики поступило от депутатов. Как сообщил премьер-министр, правительство внимательно проработал все конструктивные предложения и готово на этой неделе представить парламенту обновленную программу действий правительства 2.0", - заявил Зеленский.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня. По его словам, документ доработан с учетом предложений всех комитетов, задач по политическим программ Зеленского и партии "слуг народа".

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