 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа этой неделе правительство представит Раде программу действий 2.0 - Зеленский

На этой неделе правительство представит Раде программу действий 2.0 - Зеленский

Президент Владимир Зеленский встретился с членами Кабинета министров, представителями парламентских комитетов, а также руководством правоохранительных органов

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства сообщил, что правительство готово до конца этой недели представить обновленный вариант программы действий.

Глава государства напомнил, что Верховная Рада не поддержала первую редакцию программы деятельности правительства.

"Парламентские комитеты выразили многочисленные замечания и предложения. Много критики поступило от депутатов. Как сообщил премьер-министр, правительство внимательно проработал все конструктивные предложения и готово на этой неделе представить парламенту обновленную программу действий правительства 2.0", - заявил Зеленский.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня. По его словам, документ доработан с учетом предложений всех комитетов, задач по политическим программ Зеленского и партии "слуг народа".

Читайте также: Рада отправила на доработку программу правительства

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать