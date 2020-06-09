МН17: власти РФ могут войти в список подозреваемых, - Енин
9 июня, 2020, 14:30
В деле о катастрофе MH17 на Донбассе список подозреваемых может пополнить военно-политическое руководство России
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью "Интерфакс-Украина" .
"Я не исключаю, что список подозреваемых будет расширен, и в него войдут не только непосредственные исполнители этого преступления, но и те, кто отдавали соответствующие преступные приказы, вплоть до военно-политического руководства РФ", - отметил Енин.
Он также уточнил, что привлечение российских топ-чиновников к ответственности возможно. Украина тщательно готовит свои юридические позиции и собирает доказательства для этого.
- Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat назвала основного фигуранта по делу о катастрофе малазийского боинга рейса MH17.