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Espreso.tvОбществоМН17: власти РФ могут войти в список подозреваемых, - Енин

МН17: власти РФ могут войти в список подозреваемых, - Енин


фото: reuters
В деле о катастрофе MH17 на Донбассе список подозреваемых может пополнить военно-политическое руководство России

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью "Интерфакс-Украина" .

"Я не исключаю, что список подозреваемых будет расширен, и в него войдут не только непосредственные исполнители этого преступления, но и те, кто отдавали соответствующие преступные приказы, вплоть до военно-политического руководства РФ", - отметил Енин.

Он также уточнил, что привлечение российских топ-чиновников к ответственности возможно. Украина тщательно готовит свои юридические позиции и собирает доказательства для этого.

  • Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat назвала основного фигуранта по делу о катастрофе малазийского боинга рейса MH17.
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