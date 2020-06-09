Количество инфицированных коронавирусом в Беларуси превысила 50 тисяч

9 июня, 2020, 15:29

В Беларуси зарегистрировано 50 265 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

"(В Беларуси, - ред.) Зарегистрировано 50 265 человек с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении.

Прирост за последние сутки - 812 новых случаев.

По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 282 пациента. При этом выздоровели и выписаны 24 506 пациентов.

Отмечается, что всего в Беларуси проведено 644 160 тестов.

По последним данным Worldometer, по состоянию на 9 июня в мире коронавирус обнаружили в 7 222 643 человек, из них 409 247 умерли и 3 559 417 выздоровели.