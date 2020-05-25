КНДР построила новую ракетную подводную лодку, - разведка
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейские разведывательные круги.
"Подводная лодка, которая, как считается, имеет вес 3000 тонн, способна перевозить три БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок, - ред.) и строилась на военно-морской базе в Синпхо на восточном побережье КНДР", - говорится в сообщении.
Считается, что этими ракетами является Pukguksong-3. Во время испытаний в 2019 году одна такая пролетела 450 км на высоте около 910 км.
Южнокорейские органы разведки заявили, что они тщательно следят за деятельностью КНДР по подготовке к запуску новой подводной лодки, о котором было впервые сообщено в июле 2019 года.
Военный источник отметил, что субмарина уже почти готова к вступлению на вооружение ВМС КНДР.
"Мы внимательно следим, когда Северная Корея проведет церемонию запуска (субмарины, - ред.)", - заявил источники.
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СМИ связывают поступления на вооружение ВМС КНДР новой ракетной субмарины с заявлением Пхеньяна в конце 2019 о том, что "Север в ближайшее время может продемонстрировать новое стратегическое оружие".
Как считается, в настоящее время в состав ВМС КНДР входят 70 подводных лодок устаревших типов. По оценке разведки Южной Кореи, они не могут действовать за пределами территориальных вод КНДР.
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