КНДР построила новую ракетную подводную лодку, - разведка

25 мая, 2020, 14:20

В составе Военно-морских сил Северной Кореи вскоре может появиться новая ракетная подводная лодка

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейские разведывательные круги.

"Подводная лодка, которая, как считается, имеет вес 3000 тонн, способна перевозить три БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок, - ред.) и строилась на военно-морской базе в Синпхо на восточном побережье КНДР", - говорится в сообщении.

Считается, что этими ракетами является Pukguksong-3. Во время испытаний в 2019 году одна такая пролетела 450 км на высоте около 910 км.

Южнокорейские органы разведки заявили, что они тщательно следят за деятельностью КНДР по подготовке к запуску новой подводной лодки, о котором было впервые сообщено в июле 2019 года.

Военный источник отметил, что субмарина уже почти готова к вступлению на вооружение ВМС КНДР.

"Мы внимательно следим, когда Северная Корея проведет церемонию запуска (субмарины, - ред.)", - заявил источники.

Читайте также: Ким Чен Ын вышел в свет и провел совещание по ядерному потенциалу КНДР

СМИ связывают поступления на вооружение ВМС КНДР новой ракетной субмарины с заявлением Пхеньяна в конце 2019 о том, что "Север в ближайшее время может продемонстрировать новое стратегическое оружие".

Как считается, в настоящее время в состав ВМС КНДР входят 70 подводных лодок устаревших типов. По оценке разведки Южной Кореи, они не могут действовать за пределами территориальных вод КНДР.