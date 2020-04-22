Футболист сборной Украины хочет перейти в чемпионат Бразилии
22 апреля, 2020, 17:17
Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес признался, что скучает за бразильским футболом
Об этом сообщает diariodopeixe.com .
"Я скучаю по игре в Бразилии. Не думаю, что я отлично играл за "Сантос". Я не был тогда хорошо подготовлен. Думаю, было бы интересно вернуться", - сказал футболист.
33-летний Жуниор Мораес начал карьеру в "Сантосе", где отыграл два года на профессиональном уровне. В Украине бразилец выступает с 2012 года - кроме "Шахтера", он играл в донецком "Металлурге" и "Динамо".
Весной 2019 года Мораес получил украинское гражданство и дебютировал в составе сборной Украины. На счету Мораеса 5 матчей в составе сборной Украины.
В нынешнем сезоне форвард сыграл за "Шахтер" 29 матчей, забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи.
- В декабре 2019 года полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко обвинил Тайсона в неуважении к команде и одноклубникам, из-за его заявления о желании вернуться в Бразилию.
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